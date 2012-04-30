У центрі Чернігова знешкодили вибухівку в урні

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області, небезпечну знахідку близько 11-ї години ранку знайшов наряд патрульної служби в урні для сміття в парку поблизу Чернігівської міської ради.

На місце події одразу прибули усі відповідні служби. Правоохоронці огородили територію стрічкою, евакуювали людей з парку.

Підозрілий предмет оглянули вибухотехніки. Вони прийняли рішення знешкодити небезпечну знахідку на місці.

Пристрій підірвали. Його рештки на дослідження взяли експерти. Вони мають визначити чи дійсно то була вибухівка.

Але правоохоронці попередньо вже говорять, що вибухова речовина таки була у знахідці.

Міліція ретельно обстежила територію навколо місця події, - схожих предметів в центрі міста більше не знайшли.