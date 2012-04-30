У Хмельницькому затримали "мінера" без вибухівки, а в Горлівці - з вибухівкою
23:44, 30 квітня 2012Суспільство
1328 0
У Хмельницькому затримано 18-річного молодика, який вчора зробив хибне повідомлення про замінування лікарні.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вжитими заходами встановлено, що молодий чоловік зробив це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань. Правопорушника затримано.
Того ж дня у місті Горлівка Донецької області затримано 30-річного громадянина, без постійного місця роботи, у квартирі якого вилучено 700 г вибухівки та електродетонатор.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter