10 років тому канонізований Амфілохій Почаївський

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Бучацької єпархії Української православної церкви Київського патріархату, у рідному селі святого Амфілохія, пам’ять про якого церква вшановує 12 травня, відбулася Соборна Божественна літургія.

Богослужіння на запрошення керуючого Тернопільсько-Бучацької єпархії архієпископа Нестора очолив митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній. Йому співслужили митрополити Луцький і Волинський Мисаїл, Черкаський та Чигиринський Іоан, архієпископи Тернопільський і Кременецький Іов, Вінницький і Брацлавський Онуфрій, єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло. Також участь в богослужінні взяли духовенство та прочани із Тернопільської, Рівненської, Вінницької, Волинської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Святкові заходи розпочалися Хресним ходом від Свято-Вознесенського храму с. Велика Іловиця Шумського району. Перед початком Хресного ходу на знак спільної молитви преосвященнійший Павло, єпископ Тернопільський і Теребовлянський подарував для майбутнього монастиря на честь преподобного ікону святого Амфілохія Почаївського із часточкою його нетлінних мощів.

Саму ж літургію відслужили на місці, де преподобний Амфілохій хотів збудувати храм. Наразі уже залито фундамент майбутньої святині.

Після богослужіння відбулося частування усіх присутніх з польової кухні на знак того, що святий Амфілохій ніколи нікого не відпускав із свого дому голодним.

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Довідка УНІАН. Амфілохій Почаївський (у миру Яків Варнавович Головатюк) народився 10 грудня 1894 року. Помер 1 січня 1971 року.

Коли через 31 рік була відкрита його могила, виявилося, що тіло священика було нетлінним.

12 травня 2002 року Амфілохія Почаївського долучили до лику святих. Під час богослужіння в його честь в небі над Почаєвом із хмар створився великий хрест. Хмара у вигляді хреста висіла у небі протягом усієї служби.

Амфілохій Почаївський жив в капличці на цвинтарі, приймав кожен день до п'ятисот людей, які йшли до нього як за душевним, так і за фізичним зціленням.

Під час Другої світової війни лікував поранених вояків УПА.

В 60-і роки КДБ запруторило отця до психіатричної лікарні. І лише після приїзду до лікарні дочки Сталіна Світлани Алілуєвої, яку він у свій час зцілив, Амфілохія відпустили із психіатричної клініки.