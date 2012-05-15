«Музей однієї вулиці» платитиме за оренду одну гривню

За пропозицією Київської міської державної адміністрації для ГО «Музей однієї вулиці» буде встановлено орендну ставку у розмірі 1 грн. на рік за використання нежитлових приміщень на Андріївському узвозі, 2-Б, загальною площею 326 кв. м.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне питання було винесено на розгляд Постійної комісії Київради з питань власності сьогодні, 15 травня.

«Нашою метою є збереження автентичності та самобутності Андріївського узвозу. «Музей однієї вулиці» – це серце узвозу, його діяльність необхідно підтримати», – вважає заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Він розповів, що керівництво музею звернулося до голови КМДА Олександра Попова з листом і попросило зменшити орендну плату. Зараз через незручності, що пов’язані з ремонтом узвозу, заклад відчуває брак відвідувачів та, відповідно, фінансових надходжень.

«За дорученням Олександра Попова були внесені зміни до договору оренди, які майже повністю звільняють ГО «Музей однієї вулиці» від орендної плати. Це полегшить умови існування закладу і надасть можливість киянам та туристам і надалі бачити, яким був наш Київ раніше», – пояснив Олександр Пузанов.

Відповідні зміни до орендного договору ГО «Музей однієї вулиці» будуть діяти до його закінчення – до жовтня 2012 року. Потім, за згоди Постійної комісії Київради з питань власності, договір може бути подовжений на таких же пільгових умовах.