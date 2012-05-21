Іноземці в Україні робили сир з молока від хворих на лейкоз корів

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у Секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Під час рейду правоохоронці в Ріпкинському районі виявили діяльність підпільного міні-цеху з виготовлення сиру сулугуні та бринзи. Двоє іноземців скуповували у населення молоко та в побутовому приміщенні свого господарства в антисанітарних умовах виготовляли сир. Свою продукцію вони реалізовували в столиці через мережу закладів швидкого харчування. При цьому жодних документів, які б підтверджували якість та безпечність молочної сировини, з якої виготовлявся продукт, надано не було. Відсутня інформація й про дослідження тварини на захворювання.

Також правоохоронці не виключають, що до переробки приймалося молоко від корів, хворих на лейкоз. Для приготування сиру також використовувався ферментний препарат "пепсин" іноземного виробництва, на який були відсутні документи щодо реєстрації його в Україні.

У результаті перевірки діяльність міні-цеху припинено, винесено припис про заборону його діяльності.

Дії підприємців підпадають під статтю 227 Кримінального кодексу України - випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам недоброякісної, тобто такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів. Якщо такі дії вчинені у великих розмірах, - караються штрафом від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.