Секретар РНБО: сьогодні багато хто має друге громадянство

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він заявив, коментуючи ухвалення Верховною Радою у першому читанні законопроекту, що зобов'язує громадян інформувати про наявність кількох паспортів різних держав.

На його переконання, подвійне громадянство суперечить Конституції Україні і створює загрозу для національної безпеки країни.

А.Клюєв зазначив, що полеміка навколо питання подвійного громадянства в Україні ведеться вже багато років. Замовчування цієї проблеми і бездіяльність влади привели до того, що сьогодні досить велика кількість людей одночасно з громадянством України мають громадянство інших держав, переконаний секретар РНБО.

«В умовах глобалізації необхідно ще більш ефективно захищати національні інтереси, і тут інститут громадянства є одним із ключових», - сказав А.Клюєв. Він нагадав, що Конституція визначає існування в Україні єдиного громадянства.

За його словами, повинні прийматися превентивні заходи у зв'язку зі спробами деяких держав де-факто створювати для українських громадян інститут подвійного громадянства, що суперечить Конституції нашої держави. Один із напрямів такої роботи - вдосконалення законодавства у цій сфері, зазначив секретар РНБО.

А.Клюєв заявив, що після ухвалення цього закону іноземні громадяни не повинні прийматися на роботу в державні органи влади, а посадові особи, які набули громадянство іншої держави, повинні бути звільнені з державної служби. У першу чергу це стосується працівників митниці, міліції, прокуратури, СБУ, військовослужбовців і т.д.

«Ми зобов'язані діяти рішуче і навіть жорстко, щоб не допустити розмивання основ інституту громадянства. Ми готові максимально конструктивно взаємодіяти та співпрацювати з нашими іноземними партнерами, але ми відкрито заявляємо про нашу позицію у відстоюванні інтересів України. У той же час, наші дії повинні відповідати принципам міжнародного права і не порушувати права і свободи людей», - зазначив А.Клюєв.

За його словами, якщо Україна зможе забезпечити надійний захист інтересів власних громадян, в тому числі і при вирішенні їхніх проблем на території інших держав, то і кількість охочих отримати подвійне громадянство буде мінімальною. «Ми повинні прагнути до того, щоб якомога більша кількість мешканців нашої країни пишалася українським громадянством», - заявив секретар РНБО України.