Вихователька вмила дитину окропом - трирічний малюк з опіками у лікарні

Прокуратура Центрального району Сімферополя проводить перевірку за фактом травмування вихованця дитячого будинку "Ялиночка".

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, "за попередніми даними, трирічний малюк дістав опіки 2-3 ступеня внаслідок необачних дій виховательки, котра вмила дитину дуже гарячою водою з-під крану". Малюк знаходиться в опіковому відділенні лікарні.

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