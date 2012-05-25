Вихователька вмила дитину окропом - трирічний малюк з опіками у лікарні
12:20, 25 травня 2012Суспільство
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Прокуратура Центрального району Сімферополя проводить перевірку за фактом травмування вихованця дитячого будинку "Ялиночка".
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, "за попередніми даними, трирічний малюк дістав опіки 2-3 ступеня внаслідок необачних дій виховательки, котра вмила дитину дуже гарячою водою з-під крану".
Малюк знаходиться в опіковому відділенні лікарні.
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