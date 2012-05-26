Мало який експерт ЄС витримає процедруру реєстрації в Україні

Зокрема, під час процедури реєстрації в органах влади, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Як ідеться у повідомленні, донедавна працювала проста система реєстрації під керівництвом Міністерства закордонних справ, однак у вересні 2011 року була запроваджена нова система, що спричинило значні затримки і труднощі.

На основі реакції з боку донорських організацій українська влада запропонувала деякі поправки до цієї системи. «Представництво ЄС вітає зусилля української влади, спрямовані на спрощення процедури надання тимчасового дозволу на проживання, яка становила значні проблеми для експертів ЄС та членів їхніх родин», - йдеться у повідомленні.

Запропоновані поправки справді покращують нинішню ситуацію, оскільки із процедури отримання тимчасового дозволу на проживання зникають проблеми з реєстрацією у ЖЕКу, що має допомогти експертам протягом 45 днів дії візи отримати тимчасовий дозвіл на проживання без потреби повертатися до європейських столиць.

Проте нові заходи все ще не в повній мірі повертають до попередньої системи, що діяла при МЗС, коли реєстрація надавалась на основі вербальної ноти від Представництва ЄС та копії реєстраційних документів проекту.

У дійсності, нові заходи, по суті, ідентичні старим продедурам, але діють у зворотньому напрямку, наголошують у Представництві Євросоюзу. Експерти все ще мають проходити проблемну реєстрацію у місцях проживання, але вже на іншому етапі цього процесу.

«Представництво ЄС отримало значну кількість заяв від експертів, що працюють в Україні. На жаль, лише небагатьом представникам та членам їхніх родин вдалося пройти повний процес реєстрації. Важливо, аби спрощення процедури супроводжувалося поступальним його виконанням відповідними інституціями», - наголошується у повідомленні

Як відзначають у Представництві ЄС, головна проблема, з якою зіштовхнулися експерти Євросоюзу, є прохання надати додаткові документи, які не зазначені в офіційному переліку вимог, зокрема, посвідчення про відсутність судимості чи судової справи, а також завірені документи на дозвіл проживання від власників майна за адресою проживання.

Представництво ЄС зазначає, що процес отримання тимчасового дозволу на проживання проходить після реєстрації проекту та процесу отримання візи. Навіть враховуючи запропоновані поправки, це все ще залишається складною бюрократичною процедурою, що може тягнутися щонайменше два місяці.

«Кожен день, витрачений експертом на ці дії, є днем, який він має провести, допомагаючи Україні запровадити заявлені нею реформи», - підкреслюють у Представництві Євросоюзу в Україні.