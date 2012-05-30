Феросплавні заводи запитують, як жити далі

Про це він заявив під час круглого столу на тему: "Визначення класу споживача електричної енергії і відшкодування витрат з утримання технологічних електричних мереж", організованого НКРЕ за ініціативи Українського союзу промисловців і підприємців.

Під час круглого столу представники українських феросплавних заводів висловили своє занепокоєння зміною критеріїв оцінки класів споживачів електроенергії, що, на їх думку, призведе до необґрунтованого зростання вартості електроенергії для їх підприємств.

У зв'язку з цим Ю.Власенко відзначив, що промисловим підприємствам не слід намагатися вирішувати питання прибутковості за рахунок енергетиків, і навів як приклад досвід США з оптимізації витрат на енергоємних металургійних підприємствах. «Коли американські алюмінієві заводи побачили, що їх виробництво на сьогодні дуже витратне, то вони побудували 4 алюмінієві заводи в Ісландії, де електроенергія в десятки разів дешевша, тому що там термальні електростанції. Тепер вони там виробляють свій алюміній», - сказав Ю.Власенко.

Він також рекомендував феросплавним підприємствам запроваджувати енергозберігаючі технології.

У свою чергу виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев відзначив, що існуюча тарифна політика НКРЕ позбавила підприємства феросплавної галузі стимулу для запровадження енергозберігаючих технологій. «Коли тільки встановлюєш нове устаткування, починаєш споживати менше електроенергії, одразу опиняєшся автоматом у 2-му класі споживачів. Де у такому разі вигода від запровадження інноваційних технологій?», - зазначив він.

***

Довідка УНІАН. 12 квітня цього року НКРЕ опублікувала проект постанови «Про затвердження Критеріїв визначення класів споживачів електроенергії, диференційованих за ступенями напруги». Виходячи з нових критеріїв, не відноситиметься до споживачів 1-го класу і перейде до споживачів 2-го класу низка великих українських підприємств. На думку експертів, зокрема, це може стосуватися ПАТ «Шосткінський завод хімічних реактивів», АТ «Донецький електрометалургійний завод» і ПАТ «Стаханівський завод феросплавів», в результаті тариф на електроенергію для цього підприємства збільшиться майже на 30%.