Ющенко призначив Віру Нанівську президентом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі питання Національної академії державного управління при Президентові України”, мета якого - удосконалення управління Національною академією, забезпечення її провідної ролі у модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Текст указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО встановив, що Національну академію очолює не ректор, а президент, який має чотирьох заступників – віце-президентів, один з яких є першим віце-президентом. Посади ректора, першого проректора та проректорів Національної академії ліквідуються. Президент Національної академії та його заступники не є державними службовцями.

Цим же указом В.ЮЩЕНКО призначив президентом Національної академії державного управління при Президентові України Віру НАНІВСЬКУ, якій доручив у тримісячний строк внести зміни до штатного розпису Національної академії та внести пропозиції щодо реформування Національної академії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Володимира ЛУГОВОГО з посади ректора Національної академії державного управління при Президентові України.