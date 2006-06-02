Цього року Президент помилував 502 засуджених
21:55, 02 червня 2006Суспільство
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За п’ять місяців Віктор Ющенко підписав 6 указів
Протягом п’яти місяців 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 6 указів про помилування 502 засуджених. З них 325 засудженим основну міру покарання скорочено, 177 засуджених звільнено від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.
Як повідомляє прес-служба глави держави, з початку поточного року до Комісії при Президентові у питаннях помилування надійшло 6654 клопотання, зокрема 92 звернення народних депутатів України щодо помилування 4244 засуджених. Розглянуто 6483 клопотання щодо 4188 засуджених, задоволено 1109 клопотань.
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