Цього року Президент помилував 502 засуджених

Протягом п’яти місяців 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 6 указів про помилування 502 засуджених. З них 325 засудженим основну міру покарання скорочено, 177 засуджених звільнено від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, з початку поточного року до Комісії при Президентові у питаннях помилування надійшло 6654 клопотання, зокрема 92 звернення народних депутатів України щодо помилування 4244 засуджених. Розглянуто 6483 клопотання щодо 4188 засуджених, задоволено 1109 клопотань.