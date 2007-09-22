У Криму оздоровниці зараз заповнені майже на 70%

344 оздоровниці Криму зараз приймають відпочиваючих (у 2006 році в цей час курортників приймали 315 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваної працюючих оздоровниць становить 68,5% (у 2006 році - 52,7%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК із посиланням на інформацію Міністерства курортів і туризму автономії.

За інформацією Мінкурортов, станом на 21 вересня кількість тих, хто відпочили в Криму, становила 5 млн. 477,1 тис. осіб, що на 12,6% вище рівня минулого року (2006 рік - 4 млн. 859,1 тис. осіб).

Організовано в оздоровницях відпочили 1 млн. 044,5 тис. осіб, що на 7,1% вище, ніж за аналогічний період 2006 року (974,8 тис. осіб).