Ющенко надав Одеському академічному театру опери і балету статус Національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом надав Одеському академічному театру опери і балету статус Національного театру.

Як передає кореспондент УНІАН, документ зачитав учасникам церемонії відкриття відреставрованого театру глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

В.ЮЩЕНКО привітав з присвоєнням цього високого статусу трупу театру, також одеситів і гостей міста-героя, які аплодували стоячи.

Як заявив В.БАЛОГА, відтепер один з кращих театрів країни, якому 1 жовтня виповнюється 120 років, називатиметься Одеський Національний академічний театр опери і балету.