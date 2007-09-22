Ющенко надав Одеському академічному театру опери і балету статус Національного
19:17, 22 вересня 2007Суспільство
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Президент привітав трупу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом надав Одеському академічному театру опери і балету статус Національного театру.
Як передає кореспондент УНІАН, документ зачитав учасникам церемонії відкриття відреставрованого театру глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.
В.ЮЩЕНКО привітав з присвоєнням цього високого статусу трупу театру, також одеситів і гостей міста-героя, які аплодували стоячи.
Як заявив В.БАЛОГА, відтепер один з кращих театрів країни, якому 1 жовтня виповнюється 120 років, називатиметься Одеський Національний академічний театр опери і балету.
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