Нацбанк подарував Чернігову ”не мертвий метал, а історію” (фото)

Першу монету «1100-річчя літописного Чернігова» голова правління Чернігівського відділення Нацбанку Леонід ВОЛОШОК від імені керівництва банку подарував чернігівській громаді.

Як передає кореспондент УНІАН, ювілейну монету вручено під час урочистостей з нагоди 1100-річчя першої літописної згадки про Чернігів. Монета експонуватиметься у Чернігівському історичному музеї імені В.В.Тарновського.

Ще 100 ювілейних монет передав мерії заступник голови правління банку «Хрещатик» Володимир ГОРОДЕЦЬКИЙ.

«Це не мертвий метал, це історія», - сказав він.

Міський голова Олександр СОКОЛОВ пообіцяв, що кожна із сотні монет буде вручатися визначним гостям міста як подарунок.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України, продовжуючи серію “Стародавні міста України”, 17 вересня 2007 р. ввів в обіг ювілейну монету “1100-річчя літописного Чернігова” номіналом 5 гривень.

Монету виготовлено з нейзильберу, категорія якості – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 45 000 штук. Гурт монети – рифлений.

На аверсі монети зображено мечі та стилізований фрагмент шиферної плити, знайдені під час археологічних розкопок на території Чернігова, угорі – малий Державний Герб України, над яким півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – 5 ГРИВЕНЬ, рік карбування – 2007 і логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію – на книзі зображено дитинець давньоруського Чернігова, над якою – герб міста, на тлі книги напис – 1100/РОКІВ, унизу – ЛІТОПИСНОМУ ЧЕРНІГОВУ.

Фото з сайту НБУ