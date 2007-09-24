У рейтингу мільярдерів тижневика ”Wprost” стало на 9 українців більше

Цього року в рейтингу східноєвропейських мільярдерів польського тижневика "Впрост" стало на 9 українців більше. Сьогодні польський тижневик "Впрост" презентує свій щорічний рейтинг найбагатших людей Центральної і Східної Європи. Як і минулого року лідирують в рейтингу росіяни (43 людини). Щоправда, у їхніх лавах є втрати, в порівнянні з минулим роком росіян стало менше на п`ять бізнесменів. Змінився і лідер рейтингу. Якщо минулого року його очолював власник «Челсі» Роман Абрамович з $ 19,5 млрд., то в 2007 році він поступився місцем росіянинові Олегу Дерипасці (серед його власності "Російський алюміній"). Українців серед найбагатших людей Центральної і Східної Європи аж 24 (минулого року — 15, у позаминулому — 7). Третє місце за чисельністю в рейтингу займають поляки, їх в 2007 році було 15.

Статки найбагатших українців в $млрд на 2007 рік

1. Рінат Ахметов 18,7

2. Ігор Коломойський 8,9

3. Віктор Пінчук 7,5

4. Сергій Тарута 5,2

5. Дмитро Фірташ 3,4

6. Костянтин Жеваго 3,1

7. Владимир Бойко 2,3

8. Володимир Матвієнко 2

9. Едуард Шифрін 1,7

10. Таріел Васадзе 1,7

11. Віктор Нусенкіс 1,2

12. Олександр Ярославський 1,2

13. Сергій Буряк 1,2

14. Сергій Тігіпко 1,1

15. Валерій Хорошковський 1,1

16. Василь Хмельницький 0,95

17. Леонід Юрушев 0,9

18. Федір Шпиг 0,85

19. Юрій Косюк 0,8

20. Андрій Клюєв 0,8

21. Петро Порошенко 0,75

22. Андрій Іванов 0,7

23. Георгій Скударь 0,65

24. Борис Колесников 0,65

"Сегодня"