Черновецький ініціює підвищення зарплат чиновникам КМДА

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ініціює підвищення зарплат співробітникам Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє офіційний веб-портал Київської міської влади, він сказав: "Мені зараз потрібно вирішити питання, щоб чиновник мерії коштував, ну хоча б 500-1000 доларів, інакше я не зможу залучити кадри".

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що висока зарплата чиновників стане запобіжником хабарництву в Київдержадміністрації.

"Дешевий чиновник обійдеться вам (киянам) у деяких випадках у мільйони доларів на місяць", - вважає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що, набираючи нових співробітників міськадміністрації, віддає перевагу молодим фахівцям із західною освітою, на яких він може покластися.

Київський міський голова відзначає, що співробітники адміністрації повинні мати ділові здібності, але не бути бізнесменами.