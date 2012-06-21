Після «аргументів» міліції донецький журналіст зізнався у замаху на голову ОДА

09:14, 21 червня 2012
Суспільство
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Журналіст Максим Касьянов після перебування у Ворошиловському РВВС Донецька письмово відмовився від послуг адвоката і дав щиросерде зізнання у спробі замаху на губернатора Донецької області Андрія Шишацького.

Максим Касьянов із потерпілого став «терористом», фото donetskie.com

Про це повідомив лідер незалежної медіапрофспілки Донбасу Максим Абрамовський, пишуть Донецькі вісті.

За словами Максима Абрамовського, після конфлікту з невідомо чиєю охороною в центрі Донецька під час візиту губернатора Андрія Шишацького в супермаркет БУМ, Максима Касьянова доставили в Ворошиловське райуправління міліції.

За словами Абрамовського, спочатку Касьянов поїхав на судово-медичну експертизу, знімати побої. Повернувшись в РВВС, Касьянов зі слідчим Руденком піднялися поверхом вище в прокуратуру, а через п'ять хвилин адвокату повідомили сенсаційні новини.

Перша - Максим Касьянов письмово відмовився від послуг адвоката. Друге - він уже підписав щиросерде зізнання у спробі замаху на губернатора Донецької області Андрія Шишацького.

За словами самого «терориста» до райвідділу прийшов слідчий прокуратури Руденко, який сказав, що не випустить з прокуратури його і адвоката Тетяну Іванову, яка погодилася представляти інтереси побитого журналіста, доти, доки він не відмовиться від її послуг і не зізнається в підготовці замаху на губернатора.

Касьянов пішов на те, щоб «відпустити Тетяну Іванову, яку реально утримували в прокуратурі». Згодом він на відеокамеру записав і явку з повинною.

«Я зробив це для самозбереження», - сказав Максим Касьянов.

Нагадаємо, 20 червня невідомі затримали Максима Касьянова біля супермаркету БУМ при спробі знімати на мобільний телефон в'їзд кортежу губернатора.

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