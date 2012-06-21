Після «аргументів» міліції донецький журналіст зізнався у замаху на голову ОДА

Про це повідомив лідер незалежної медіапрофспілки Донбасу Максим Абрамовський, пишуть Донецькі вісті.

За словами Максима Абрамовського, після конфлікту з невідомо чиєю охороною в центрі Донецька під час візиту губернатора Андрія Шишацького в супермаркет БУМ, Максима Касьянова доставили в Ворошиловське райуправління міліції.

За словами Абрамовського, спочатку Касьянов поїхав на судово-медичну експертизу, знімати побої. Повернувшись в РВВС, Касьянов зі слідчим Руденком піднялися поверхом вище в прокуратуру, а через п'ять хвилин адвокату повідомили сенсаційні новини.

Перша - Максим Касьянов письмово відмовився від послуг адвоката. Друге - він уже підписав щиросерде зізнання у спробі замаху на губернатора Донецької області Андрія Шишацького.

За словами самого «терориста» до райвідділу прийшов слідчий прокуратури Руденко, який сказав, що не випустить з прокуратури його і адвоката Тетяну Іванову, яка погодилася представляти інтереси побитого журналіста, доти, доки він не відмовиться від її послуг і не зізнається в підготовці замаху на губернатора.

Касьянов пішов на те, щоб «відпустити Тетяну Іванову, яку реально утримували в прокуратурі». Згодом він на відеокамеру записав і явку з повинною.

«Я зробив це для самозбереження», - сказав Максим Касьянов.

Нагадаємо, 20 червня невідомі затримали Максима Касьянова біля супермаркету БУМ при спробі знімати на мобільний телефон в'їзд кортежу губернатора.