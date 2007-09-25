У Донецькій області вкрали 14 автомобілів і один автокран
14:29, 25 вересня 2007Суспільство
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"Урожай" за три доби
У Донецькій області за три доби викрадено 14 автомобілів, два мотоцикли, а також один автокран.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної Державтоінспекції, в період з 22 по 24 вересня в Донецьку з будівельного майданчика в парку ім. Щербакова викрадено автокран на базі автомобіля «ЗІЛ», а також ще п`ять легкових автомобілів у різних районах міста.
Крім того, викрадення легкового автотранспорту зареєстровані в Торезі, Горловці, Ясиноватому, Добропіллі. Зловмисники викрадали автомобілі "Запорожець", "Жигулі", "Москвич", а також "Лексус".
За всіма фактами викрадення вжито заходів розшуку.
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