Україна може заробити на рості світових цін на зернові

За останні три тижні липневий ф'ючерс на кукурудзу на Чиказькій товарній біржі злетів на 19%, до $ 6,9 за бушель ($ 272 / т), на пшеницю - на 25%, до 8,2 за бушель ($ 323 / т). Це максимальний рівень за останні десять місяців, пише Комерсант-Україна.

Таке різке зростання пов'язують зі зниженням прогнозу врожаю і складними погодними умовами в першу чергу в США, а також у деяких інших регіонах світу.

"На сьогодні існує комплекс проблем з прогнозами щодо врожаю в США і ряді країн Європи, а також у Росії та Україні. І поки в найближчій перспективі не очікується будь-яких позитивних новин", - говорить топ-менеджер однієї з найбільших міжнародних компаній-експортерів зернових з України.

США є найбільшим у світі експортером кукурудзи, сої та пшениці, тому скорочення врожаю неминуче призвело до їхнього подорожчання на ринку. За даними Мінсільгоспу США, в останні кілька тижнів температура повітря в основних зернових штатах - Ілліноїсі та Індіані - не опускається нижче +38 ° C, і змін не очікується до кінця липня.

Як повідомляв УНІАН вчора, начальник агрометеорологічного відділу Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що в Україну від засухи страждають майже 50% посівів сільськогосподарських культур. За її словами, засухами охоплені переважно Південь і Схід країни.

А міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк вважає, що зниження врожаю в поточному році українські аграрії компенсують за рахунок зростання світових цін.

"Ми маємо певні втрати валу зернових в порівнянні з минулим роком, але рівень світових цін і показники виробництва свідчать, що ціни компенсують цей недобір", - заявив він.