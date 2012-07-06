Захисникам мови «шиють» зрив святкування Дня незалежності США

Щодо народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Юрія Одарченка складено протокол про скоєння адміністративного правопорушення.

У протоколі депутату заявлено організацію незаконного мітингу та перешкоджання організованим ним мітингом Посольству США святкування Дня незалежності 4 липня у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі київської міської організації «ВО «Батьківщина».

У протоколі, складеному 5 липня біля Українського дому, зазначається, що Ю.Одарченко як організатор мітингу на захист мови на Європейській площі порушив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону проведення зібрань 4-9 липня у центральних частинах Києва.

«У доданій постанові суду цікавою виявилася мотивувальна частина, - повідомив депутат. – Зокрема, в ній зазначається, що право на мирний захід обмежується тому, що 4 липня 2012 року Посольство США святкує День Незалежності своєї країни і мітинг цьому святу перешкоджає».

За словами депутата, влада використала Посольство США, країни, яка особливо цінує свободу слова та свободу зібрань, для прикриття своїх брудних оборудок. Депутат назвав це абсолютним блюзнірством.

Як виявилося, у рішенні Окружного адміністративного суду не згадуються ні опозиційні партії, ні сам Ю.Одарченко. У рішенні суду заявлено, що забороняється проведення мирних заходів акціонерам ЗАТ «Житомирські ласощі», громадянину Торубі, Комуністичній партії України та «іншим суб’єктам».

«Оскільки рішення суду не може стосуватися невизначеного кола осіб, а серед представників опозиції біля Українського дому на Європейській площі немає нікого з прізвищем «інша особа», постанова суду не має жодного відношення до мітингу, чи до Юрія Одарченка» - заявляють у «Батьківщині».