На Рівненському полігоні знищення боєприпасів поставили на потік

Як повідомив УНІАН спеціальний кореспондент Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України майор Олександр Гайн, утилізація боєприпасів відбувається на виконання Плану знищення боєприпасів методом підриву у 2012-2016 роках.

Завдання з утилізації боєприпасів виконують військовослужбовці Центру розмінування Центрального управління інженерних військ з Кам’янець-Подільського під керівництвом майора Олександра Крушановського. Для гарантування безпеки дій саперів довкола полігона виставлено посилену охорону, постійно чергує бригада лікарів.

За словами начальника Центру розмінування полковника Сергія Зубаревського, такі масштабні заходи зі знищення боєприпасів методом підриву військовослужбовці цього підрозділу ще не проводили. Зокрема, минулого року в якості експерименту на Рівненщині було знищено 400 тонн пострілів до гранатометів. Цієї весни — 1,2 тис одиниць боєприпасів. А з липня по листопад цього року щомісяця планується знищувати близько 20 тисяч 40-міліметрових пострілів до гранатометів.

Як зазначив полковник С.Зубаревський, підрив, як метод утилізації, найбільше підходить для знищення пострілів до гранатометів та ще кількох видів боєприпасів, які не підлягають розбиранню. Детонують їх у визначений час.

Загалом планується, що військові інженери утилізують близько 100 тис одиниць непридатних боєприпасів.