87-річний мешканець Донецька запідозрив дружину у зраді

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, чоловік, 1925 року народження, перебуваючи у Ленінському районному суді і доводячи свою невинність у здійсненні адміністративного правопорушення, погрожував робітницям суду іграшковим пістолетом, видаючи його за справжню зброю.

Правоохоронці встановили, що 87-річний житель Донецька, запідозривши свою дружину в зраді, почав пред'являти їй претензії і погрожувати, після чого остання і вимушена була звернутися по допомогу до міліції.

Стосовно чоловіка був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУАП (здійснення насильства в сім'ї).

Літній чоловік, якого повісткою викликали до Ленінського райсуду для розгляду справи про адміністративне правопорушення, почав пред'являти претензії працівникам суду з цього приводу і погрожувати пістолетом, який, як пізніше з'ясувалося, виявився пістолетом-запальничкою. Після цього ревнивий правопорушник втік у невідомому напрямі, розповів про резонансну подію прокурор Ленінського району Анатолій Марахін.

Після пережитого стресу працівники суду вимушені були звернутися до правоохоронних органів.

Зараз за даним фактом прокуратура проводить перевірку у порядку ст. 97 КПК України.