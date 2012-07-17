Бойко погрожує звільненням директорам шахт

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це він заявив в ході засідання постійно діючої комісії з питань промислової безпеки на підприємствах вугільної галузі, на якому були розглянуті підсумки роботи з охорони праці і промислової безпеки на підприємствах вугільної галузі за I півріччя 2012 р.

Ю.Бойко зазначив, що заходи з посилення безпеки на підприємствах вугільної галузі, здійснені спільними зусиллями Міненерговугілля, Держгірпромнагляду і органами нагляду за дотриманням техніки безпеки на вугільних підприємствах, дали позитивні результати. Разом з тим міністр підкреслив, що вимагатиме від керівництва вугільних підприємств принципової позиції при проведенні перевірок дотримання техніки безпеки.

«Ми розглядатимемо відповідність керівництва підприємств посадам, виходячи з того, наскільки принциповими вони будуть при перевірках у шахтах і нагляді за дотриманням техніки безпеки. Якщо буде незадовільна тенденція впровадження заходів з охорони праці і промислової безпеки в державних об'єднаннях, то такі об'єднання розглядатимуться як об'єкти для проведення кадрових змін», - наголосив Ю.Бойко.

Міністр додав, що сьогодні, коли вугільна галузь набуває особливого значення для енергетичної безпеки країни, питання техніки безпеки на шахтах виходять на перше місце.