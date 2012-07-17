У США українця засудили до довічного ув’язнення

У Сполучених Штатах до довічного терміну плюс ще 20 років за ґратами засудили українця Омеляна Боцвинюка, обвинуваченого у торгівлі людьми. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як встановило слідство, 52-річний Боцвинюк разом із братом нелегально доправляв у США мігрантів, яким тут обіцяв роботу.

Серед жертв братів Боцвинюків – приблизно 30 українців. Більшості з них «працедавці» не платили обіцяного. Слідство також з’ясувало, що до багатьох своїх жертв Боцвинюки застосовували фізичне та сексуальне насильство.

Вирок у справі 35-річного Степана Боцвинюка у США очікують сьогодні. Якщо його визнають винним у здирництві, йому загрожуватиме близько 20 років за ґратами.

У справі «родини Боцвинюків» загалом фігурує п’ятеро братів. Омеляна арештували у Берліні і за ордером Інтерполу екстрадували до США, Степана затримали у Південній Каліфорнії у США. Ще три брати залишили США у 2007 році.