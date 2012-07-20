Директор Київської фортеці вважає своє звільнення незаконним

Він вимагає від Окружного адміністративного суду Києва поновити його на посаді.

Про це В.Кулинич заявив на прес-конференції в УНІАН

"Вчора я оскаржив рішення у адміністративному суді й у інстанціях міста Києва у зверненні до Попова (голови КМДА — УНІАН)", - сказав В.Кулинич.

Екс-директор Київської фортеці зазначив, що у наказі, виданому 17 липня, йдеться про його звільнення "у зв'язку з неодноразовим порушенням трудової дисципліни, невиконанням доручень Головного управління культури". "Хоча весь цей час вони регулярно нам підтверджували премію і тільки за тиждень до цього наказу вони винесли мені догану за те, що я не пустив комісію з передачі башти в оренду на територію музею", - додав він.

Крім того, за словами В.Кулинича, наказ про його звільнення видано з порушенням закону, оскільки він у цей час хворів та й досі перебуває на лікарняному.

"Мене запросили в управління культури під іншим приводом, а вручили наказ про моє звільнення. Це незаконно ще тому, що я знаходжуся на лікарняному", - зазначив В.Кулинич.

Екс-директор Київської фортеці також просить Президента України Віктора Януковича особисто втрутитися в ситуацію, оскільки міська влада не виконує його доручення про передачу музею з комунальної у державну власність. "Я звертаюся до Віктора Федоровича і прошу його особистого захисту. Все ж таки я немало зробив для міста і для слави України", - наголосив він.

В.Кулинич повідомив, що Головне управління культури КМДА позбавило його квартири, яку виділив голова КМДА Олександр Попов, враховуючи його діяльність із захисту пам'яток історії.

"Я стояв у черзі, в комуналці, і мені було виділено квартиру. Цю квартиру у мене в ці дні відняли. Управління культури заявило, що у них немає можливості виділити мені квартиру. Це питання для мене болюче ще й тому, що у мене малі діти — доньці п'ять років, а сину — 10 місяців. В цьому був і певний шантаж... Тепер я залишився без роботи, без квартири і без зарплати, і мені, напевно, скоро не буде чим годувати своїх дітей", - додав екс-директор музею.

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Начальник Головного управління культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Світлана Зоріна наполягає на законності звільнення В'ячеслава Кулинича з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Зоріна заявила сьогодні журналістам, коментуючи рішення про звільнення В.Кулинича з посади директора Київської фортеці.

"В'ячеслав Кулинич працював директором Київської фортеці 17 років. За цей час він зробив дуже багато гарного для цього музею. Але час спливає і якщо люди не змінюються, не вчаться, то через який час вони не можуть керувати музеєм", - сказала С.Зоріна.

За її словами, останні декілька років В.Кулинич не займався розвитком музею. "Він більше займався захистом музею. Йому ця роль у суспільстві подобається набагато більше, йому здається, що хтось хоче забрати фортецю... Людина перестала бути субординованою. Він звільнений не як захисник музею, а за систематичне порушення трудової дисципліни", - сказала чиновник.

При цьому С.Зоріна наголосила, що за останні роки на території музею відбувалася мало виставок та інших заходів, завдяки яким об'єкт отримував додаткові кошти на свій розвиток. "Наприклад, музей Богдана і Варвари Ханенків заробляє 200 тис. євро на рік, а надходження Київської фортеці за минулий рік становили 98 тис., а за першу половину цього року — 65", - повідомила начальник управління.

"В цьому році ми мали велику кількість пропозицій, щоб майданчик фортеці був живим. Але жодного проекту ми не змогли реалізувати завдяки позиції директора", - підкреслила вона.

Начальник управління також зазначила, що В.Кулинич не допустив на територію музею комісію БТІ, яка повинна була скласти технічний паспорт башти №4 Київської фортеці. "Це єдиний об'єкт, який не має технічного паспорту», - додала вона.

С.Зоріна також наголосила, що в день звільнення розмовляла з В.Кулиничем на тему подальшого розвитку музею, а також щодо причин не допуску комісії БТІ. "Це ненормальна ситуація. Сьогодні музей не пустив (комісію), завтра театр не пустить... Я не можу не реагувати на це", - додала вона.

Начальник управління також спростувала інформацію, що наказ про звільнення В.кулинича було видано у той час, коли він знаходився на лікарняному. "Він підписав наказ, пішов у лікарню і взяв лікарняний попередньою датою... Є елементарна порядність...", - сказала С.Зоріна.

Крім того, начальник управління заявила, що їй невідомо про відмову у виділенні В.Кулиничу квартири. "Я ордер на квартиру Кулинича підписала і віддала. А далі — це його спілкування з управлінням житлового забезпечення. Але яка ситуація в цьому управлінні — я не можу прокоментувати", - пояснила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Київрада передала «Музею історичного культурного надбання «ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років, що є частиною музею «Київська фортеця».

9 липня В.Кулинич заявив, що управління культури КМДА вимагає звільнення його з посади у зв'язку з відмовою виконувати рішення Київради про передачу в оренду на 49 років одного з приміщень музею.

Він повідомив, що звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом про оскарження рішення Київради від 26 квітня про передачу «Музею історичного культурного надбання «Платар» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а в оренду на 49 років.

Перше судове засідання з розгляду позову призначено на 1 серпня.

На думку В.Кулинича, Головне управління культури КМДА поспішало зі його звільненням, щоб унеможливити участь у судовому процесі. Він вважає, що управлінням культури призначить представника "начебто" музею "Київська фортеця", який погодиться з позицією Київради у судовому процесі.