Чорноморські пляжі залили мазутом

Як повідомляє сайт МНС України, 19 липня о 21:57 до служби цивільного захисту Березанського району від директора однієї з баз відпочинку надійшло повідомлення про появу у воді та на березі узбережжя Чорного моря речовини, схожої на нафтопродукти.

До місця події було направлено оперативну групу служби цивільного захисту Березанського району Територіального управління МНС у Миколаївській області. Після первинного обстеження берегової смуги та прилеглої акваторії фахівці виявили на березі та у воді згустки діаметром до 10 см в’язкої речовини темного кольору, схожої на мазут. За попередніми висновками, загальна довжина забрудненої берегової смуги складає понад 3 км.

Водночас у МНС зазначають, що загрози життю та здоров’ю відпочивальникам та місцевому населенню немає.

Про подію негайно були проінформовані органи місцевого самоврядування та відповідні служби, йдеться в повідомленні.

Наразі на місці надзвичайної події проводиться обстеження берегової смуги та прилеглої акваторії для більш точного визначення масштабів розливу, а також направлені сили та засоби аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС у Миколаївській області для ліквідації наслідків надзвичайної події.

На місці працює оперативна група та комісія у складі представників територіального управління МНС у Миколаївській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Миколаївської облдержадміністрації, представники Державної екологічної інспекції в Миколаївській області та представники органів місцевої влади. Фахівці пересувної хіміко-радіологічної лабораторії МНС, а також екологічної інспекції, проводять дослідження та аналізи проб води та ґрунту.