ФК «Арсенал»: ніякої сутички фанів не було, на підлітків напали неофашисти

Про це йдеться у заяві прес-служби ФК «Арсенал» (Київ), розміщеній на сайті клубу.

Як зазначається у повідомленні, «Футбольний клуб «Арсенал» (Київ) висловлює глибоке обурення і стурбованість ситуацією, що склалася в українському футболі. Сьогодні всі засоби масової інформації твердять про бійку фанатів київського «Арсеналу» і столичного «Динамо», що нібито відбулася у неділю напередодні столичного «дербі». Насправді ж, ніякої сутички фанатів не було. На уболівальників-підлітків напала фашистська група, що крушить все на своєму шляху, б`є мирних людей. За свідченням очевидців, у центрі столиці застосовувалася зброя, декілька чоловік госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. З`явилася також інформація, що у понеділок вранці одному з постраждалих видалили нирку. Отже, вчора вулиці Києва були залиті кров`ю безневинних людей – підлітків і мирних жителів столиці».

«У зв`язку з вищенаведеним , виникає низка питань, - зазначає прес-служба ФК «Арсенал». - Чому сьогодні в жодному з друкованих або Інтернет-ЗМІ не піднімають питання про безчинства неофашистів? Хто відповість за побиття мирного населення? Коли правоохоронні органи почнуть, нарешті, виконувати свою роботу і очистять місто від соціально небезпечних елементів, що у відкриту пропагують фашистські ідеї?»

Крім того, наголошується у повідомленні, вчора під час матчу «Арсенал» - «Динамо», у присутності президента ФФУ Григорія Суркіса, куратора суддівського корпусу України П’єр-Луїджі Колліни, а також представників політичної, спортивної і культурної еліти країни, уболівальники футбольного клубу «Динамо» (Київ) більш як годину скандували нецензурні віршовані гасла. «Така поведінка на стадіонах заборонена усіма нормативними документами, що регламентують проведення футбольних матчів; чому досі немає реакції відповідних підрозділів ФФУ і Прем`єр-ліги України? Наразі питання, на жаль, залишаються без відповідей», - зазначається у повідомленні ФК «Арсенал».

Як повідомляв УНІАН, 22 липня в Києві проходив матч між столичними футбольними клубами "Динамо" і "Арсенал". Увечері група фанатів їхала в тролейбусі № 18 у напрямку Майдану Незалежності. В салоні виник конфлікт, що переріс у бійку, яка продовжилася на зупинці біля станції метро «Лук’янівська», де перебували ще кілька вболівальників. Усього в бійці брали участь близько 50 осіб - жителі Києва, Дніпропетровська й громадяни Росії.

За фактом масової бійки між уболівальниками футбольних клубів "Динамо" і "Арсенал" у неділю, 22 липня, в Києві біля станції метро «Лук’янівська» столична міліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, здійснене групою осіб) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років позбавлення волі.

Міліція вилучила у затриманих два обрізи труб і газовий балончик.

"Не виключено, що під час бійки хтось застосував травматичну зброю", - йдеться у повідомленні.

У міліції підкреслили, що інформація про застосування вболівальниками вогнепальної зброї не відповідає дійсності.

По медичну допомогу звернулися 4 людей, двоє з них госпіталізовані.

Із затриманими (близько 20 осіб) співробітники правоохоронних органів продовжують роботу, з`ясовують обставини пригоди й ступінь участі кожного в бійці.

Міліція просить свідків повідомити інформацію, яку вони мають.

У міліції припускають, що бійка сталася спонтанно. "Поки немає підстав говорити про те, що це була організована акція, але ця версія також перевіряється", - підкреслили у ВЗГ.