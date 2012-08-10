Азаров у лісі провів нараду щодо пожеж на Херсонщині

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нарада в штабі, який розташований на 272-му км траси М14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, почалася о 22.45 і закінчилася за північ.

Прем'єр-міністр прибув на нараду з секретарем РНБО Андрієм Клюєвим. Також у роботі наради взяли участь міністр оборони Дмитро Саламатін, губернатор Херсонської області Микола Костяк, а також високопоставлені чиновники ряду міністерств і відомств, залучених до участі в урядовій комісії з боротьби лісовими пожежами.

За даними оперативного штабу, є два великих вогнища: перше - в Корсунському лісництві на території Каховського лісо-мисливського господарства площею до 950 га і друге - в Копаневському лісництві Велококопаневського лісо-мисливського господарства площею до 420 га. Загальна площа пожеж становить 1,37 тис. га.

Зараз на гасінні зазначених осередків працюють 769 чоловік особового складу МНС і лісгоспів. Зокрема, для допомоги в гасінні пожеж на Херсонщину прибувають зведені загони рятувальників МНС із 7 регіонів - Одеської, Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Вінницької областей та АР Крим. На гасінні задіяно більше 70 одиниць протипожежної техніки МНС.

Під час гасіння постраждали троє осіб: всі працівники місцевого лісгоспу. Один з них отримав опіки, а двоє інших отруєння чадним газом. Але зараз для їх життя вже немає загрози. Всі троє госпіталізовані до Цюрупинської районної лікарні.

Вислухавши доповідь про ситуацію та вжиті заходи, глава уряду високо оцінив рішення обласного штабу, зазначивши, що це перша лісова пожежа такого масштабу в країні, незважаючи на дуже спекотне літо.

«Усі служби, які брали участь у роботі оперативного штабу: МВС, лісові господарства, охорони здоров'я, міністерство оборони, прокуратури, - доповіли про виконану роботу, в результаті якої обидва пожежі локалізовані. Достатньо людей і техніки розставлені по периметру пожежі, щоб відсікти вогонь від населених пунктів. А це головне завдання, яке поставив президент переді мною. Судячи з доповіді, це завдання забезпечене», - повідомив М.Азаров.

Також глава уряду зазначив, що секретар РНБО Андрій Клюєв залишається в області до повної ліквідації лісових пожеж. М.Азаров пообіцяв, що з ранку розпочнеться активне гасіння вогню з вертольотів і літаків і заявив, що розраховує на ліквідацію пожеж вже до кінця дня.

Крім того, М.Азаров зазначив, що правоохоронні органи повинні розібратися з причинами пожежі і покарати винних.

«Буде проведене службове розслідування. За всіма ознаками - це пожежа, пов'язана з підпалами. Це безперечний факт. Нам треба знайти цих негідників, які завдали колосальної шкоди країні і забрали величезну кількість сил і техніки з інших регіонів», - заявив М.Азаров.

Також прем'єр хоче почують від правоохоронних органів відповідь: чому ліс виявився відкритий для доступу, хоча уряд з огляду на пожежонебезпечну погоду ухвалив закрити лісові масиви для відвідування населенням. І чому ті, хто повинен стежити за протипожежною безпекою лісів, вчасно не ліквідували загоряння і довели ситуацію до таких масштабів.

Також М.Азаров очікує доповідь силових структур про можливу причетність до виникнення пожежі місцевих комерційних структур, зайнятих видобутком піску в лісових масивах. Ще будуть перевірені структури, які реалізують деревину, так званий, «горільник» - товарну деревину із стовбурів обгорілих дерев.

«Ці висновки ми зробимо обов'язково», - повідомив глава уряду.

Після наради прем'єр-міністр України відбув до Миколаєва для відльоту до Києва.