Скандальне польське консульство у Луцьку за півроку видало 56 тисяч віз

14:58, 13 серпня 2012
Суспільство
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Консульство Польщі у Луцьку, котре посідає друге місце за кількістю виданих віз в Україні, за перші півроку видало українцям 56 тисяч віз, що на 3,5% менше показників січня-червня минулого року.

Польща збільшила видачу віз східним партнерам на

За переданими УНІАН даними польського МЗС, у першому півріччі серед громадян держав-безпосередніх сусідів Польщі найбільше віз - понад 312 тисяч - отримали українці, а найшвидше їх видача зростала в Росії: на майже 40% до понад 120 тисяч віз.

Консульства Польщі в Україні, Білорусі та Росії за перші шість місяців цього року видали 614,3 тисяч віз, що на 21,55% більше, ніж в першій половині минулого року.

Польські консули у Білорусі через три свої консульства видали за січень-червень майже 180 тисяч віз, що майже на третину більше, ніж за першу половину минулого року: зростання становило від 15 до майже 40%.

У Росії чотири консульства Польщі видали від близько 30% до понад 50% віз більше, ніж торік, а лідером зростання стало польське консульство у Москві, яке видало більш як 50 тисяч віз.

В абсолютних показниках найбільше віз у Росії видало польське консульство у Калінінграді - понад 60 тисяч або на третину більше, ніж торік.

Єдиним консульством, котре у Росії зменшило видачу віз, стало представництво в Іркутську, в якому росіяни отримали близько 1,5 тисяч віз або на майже 20% менше минулорічних показників.

Сім польських консульств в Україні збільшили видачу віз на 13%, а найбільше зростання зафіксовано у відкритому навесні минулого року представництві у Севастополі - у понад тричі до 3,6 тисяч віз.

Польські консули у Харкові збільшили видачу віз на майже 50% до 19,4 тисяч, у Києві - майже на 40% до 39,5 тисяч, у Вінниці на майже 15% до понад 20 тисяч.

Консульство у Львові, котре традиційно видає більше половини усіх виданих Польщею віз в Україні, збільшило видачу віз на понад 10% до близько 160 тисяч віз.

Найменше зростання видачі віз зафіксоване у консульському представництві в Одесі - на близько 5% до 12 тисяч віз.

Консульство Польщі у Луцьку, котре посідає друге місце за кількістю виданих віз в Україні, за перші півроку видало українцям 56 тисяч віз, що на 3,5% менше показників січня-червня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці МЗС Польщі оголосив про відкликання усіх візових консулів та генконсула свого представництва у Луцьку через виявлені там порушення під час видачі віз.

Довідка УНІАН. Польща є найбільшим безпосереднім західним сусідом українців та традиційно видає українським громадянами найбільше віз серед усіх держав шенгенської зони, до якої поляки приєдналися наприкінці 2007 року.

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