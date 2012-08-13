Звільнена гендиректор Лаври повертатиме собі крісло через суд

Про це адвокат В.Лісничої Людмила Ходос заявила сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами Л.Ходос, наразі її клієнтка намагається поки що «мирним шляхом» довести незаконність звільнення з посади. Адвокат зауважила, що Міністерство культури звільнило В.Лісничу із займаної посади, посилаючись на те, що ніхто не знав про місце її знаходження 9 серпня — саме того дня, коли видано наказ про її звільнення.

Л.Ходос стверджує, що 9 серпня зранку В.Ліснича телефоном повідомила міністра культури Михайлу Кулиняка про те, що вона перебуває на стаціонарному лікуванні. “Доказом цього є не тільки роздруківка оператора мобільного зв’язку, але і записана на диктофон розмова. Ми вважаємо, що Міністерство культури було належним чином повідомлено про її відсутність”, - сказала вона.

Крім того, додала Л.Ходос, один із заступників В.Лісничої повідомив листом керівництво Міністерства культури, що наразі саме він виконує обов’язки гендиректора заповідника через хворобу В.Лісничої. “Незважаючи на ці два повідомлення, приймається наказ про звільнення Лісничої за статтею 41 пункт 1 КЗОТ — одноразове грубе порушення”, - сказала адвокат.

Л.Ходос зауважила, що надіслала М.Кулиняку листа, в якому вказано, що наказ про звільнення В.Лісничої був виданий всупереч чинному законодавству. “Ми поки просимо врегулювати це питання мирним шляхом. Існують, як мінімум, дві підстави для скасування наказу — перебування на лікарняному та ознайомлення з підставами, які передували наказу, чого зроблено не було”, - сказала адвокат.

Л.Ходос додала, що підставою для видання наказу про звільнення стала службова записка департаменту Міністерства культури, датована 7 серпня, однак досі ніхто не знає змісту цієї записки. “Якщо пан міністр погодиться на нашу пропозицію і визнає дії міністерства в цій частині незаконними, я сподіваюся, що ми не підемо до суду. В іншому випадку ми змушені будемо звернутися за захистом своїх порушених прав до суду, і будемо клопотати про поновлення на роботі, стягнення коштів за час вимушено прогулу і відшкодування моральної шкоди”, - сказала Л.Ходос.

Під час прес-конференції було оприлюднено аудіо запис, зроблений вдень 9 серпня, нібито розмови першого заступника міністра культури Юрія Богуцького з журналістом одного з видань, який підтверджує, що знає про те, що В.Ліснича перебуває на лікарняному.

Сама В.Ліснича не брала участі у прес-конференції, оскільки перебуває у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, зранку 10 серпня Міністерство культури України розповсюдило повідомлення про звільнення В.Лісничої з посади генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

У повідомлення зазначалося, що у зв’язку з колективними скаргами, що надходили до Мінкультури від працівників заповідника, у яких вказувалося на чисельні порушення трудового законодавства з боку дирекції заповідника, міністр культури М.Кулиняк доручив відділу внутрішнього аудиту міністерства провести аудиторську перевірку.

В ході перевірки з’ясувалося, що у порушення вимог статті 49/2 Кодексу законів про працю України гендиректором під час реструктуризації заповідника не було враховано переважне право вже працюючих співробітників на заміщення вакантних посад за переведенням. Натомість було здійснено нові призначення 13 осіб.

Гендиректор В.Ліснича надала письмові пояснення, що порушення дійсно мали місце та зобов’язалася вжити дієвих заходів з їх усунення.

Аудитори за результатами перевірки надали рекомендації усунути виявленні порушення та в десятиденний термін поінформувати Міністерство культури. Крім того, відділу кадрової роботи та державної служби Мінкультури було доручено провести позапланову перевірку заповідника щодо дотримання актів законодавства України про працю.

На виконання вказаних рекомендацій така перевірка була проведена 9 серпня співробітниками відділу кадрової роботи та державної служби Мінкультури спільно з працівниками відділу внутрішнього аудиту. В ході перевірки з’ясувалося, що замість виправлення недоліків у роботі, В.Ліснича припустилася ще грубіших порушень чинного трудового законодавства та умов контракту між нею та міністерством.

У прес-службі Мінкультури зазначили, що протягом всього дня 9 серпня, коли відбувалася перевірка, В.Ліснича на робочому місці була відсутня. Відповідно до умов контракту між гендиректором та міністерством, гендиректор зобов’язаний інформувати міністерство про свою відсутність і вказати посадову особу, на яку покладено виконання обов’язків гендиректора. Проте станом на 18.00 9 серпня до міністерства інформації щодо причин відсутності В.Лісничої на робочому місці так і не надійшло.