Кранівник знепритомнів у кабіні на будівництві (фото)

Як повідомляє прес-служба МНС України, до оперативно диспетчерської служби Територіального управління МНС України у Полтавській області надійшла інформація, що на будівництві багатоквартирного житлового будинку в кабіні крана КБ-403А втратив свідомість кранівник та потребує медичної допомоги.

Рятувальники, які прибули на місце події, дісталися до потерпілого та за допомогою спеціального спорядження спустили чоловіка до низу, де передали працівникам швидкої медичної допомоги. Постраждалого доставлено до терапевтичного відділення першої міської лікарні з попереднім діагнозом – вегето-судинна дистонія. Стан – середньої тяжкості.