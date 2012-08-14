Помер чоловік, який здійснив самоспалення у приміщенні "Кримгазу"

Як повідомила УНІАН прес-служба Ради міністрів Криму, прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов висловив співчуття сім'ї загиблого.

Він також зажадав від правоохоронних органів, профільного комітету - Рескомітету з палива і енергетики, а також керівництво "Кримгазу" з'ясувати обставини інциденту і дати їм правову оцінку.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 44-річний чоловік у будівлі "Кримгазу" у Сімферополі дістав з сумки пляшку з рідиною, облив себе нею, а також підлогу навколо і підпалив. Сімферопольця з опіками 95% тіла було госпіталізовано.

Міліція порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 120 КК України "доведення до самогубства", санкція якої - до трьох років ув'язнення.