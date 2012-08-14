Донецька облрада 16 серпня спробує надати російській мові регіональний статус
11:10, 14 серпня 2012Суспільство
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Для надання російській мові статусу регіональної обласна рада збереться на позачергову сесію 16 серпня.
Донецька облрада збереться заради одного питання
Донецька обласна рада на позачерговій сесії у четвер, 16 серпня, розгляне одне питання: «Про реалізацію закону України „Про засади державної мовної політики“ в Донецькій області», пише Дзеркало тижня.
Як повідомляється, сесія розпочнеться о 12:00.
Таким чином, Донецька область стане другим регіоном України, в якому російська стане регіональною.
Як повідомляв УНІАН, Одеська міська рада на позачерговій сесії 13 серпня ухвалила рішення, згідно з яким російська мова отримала в місті статус регіональної.
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