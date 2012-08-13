В Одесі російській мові надали статус регіональної

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження проекту рішення проголосували 73 зі 120 депутатів міськради.

Представники опозиційних фракцій ВО «Батьківщина» і «Фронт Змін» проігнорували сесію.

Зокрема, рішенням міськради передбачено: «ухвалення актів міської ради і виконавчого комітету разом із державною мовою російською мовою; використання в роботі, діловодстві, документації, листуванні разом із державною російської мови; видання друкованої продукції службового і допоміжного характеру (бланків, форм, квитанцій, квитків тощо) російською мовою; виконання найменувань і написів на офіційних бланках, печатках, штампах, штемпелях, табличках органів Одеської міської ради, комунальних підприємств, установ, об'єднань громадян разом із державною мовою російською мовою; у разі потреби доукомплектування органів і установ Одеської міської ради з урахуванням ухвалених рішень з використання, розвитку і захисту російської мови».

Також розміщення всіх форм аудіо-візуальної реклами на території міста здійснюється українською або російською мовами.

Управлінню освіти і науки Одеської міськради запропоновано до 1 жовтня забезпечити збір заяв батьків вихованців і учнів (у разі повноліття – самих учнів) дошкільних і середніх навчальних закладів про бажання проходити навчання українською або російською мовами.

За словами депутата Олексія Косьміна, для реалізації раніше прийнятої міськрадою «Програми збереження і розвитку російської мови на період з 2011 по 2015 роки» передбачено виділення 813 тис. грн. У минулому році на ці цілі витрачено 805 тис. грн.

На сесії міськради були присутні автори Закону «Про засади державної мовної політики» Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Щоб уникнути прориву до залу засідань міськради груп протестуючих виборців, які на липневій сесії захопили трибуну сесії, вранці навколо будівлі мерії встановили металеві парапети, що викликало здивування у іноземних туристів.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон ”Про засади державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон ухвалено з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів розмовляють цією мовою.

Закон набув чинності 10 серпня.