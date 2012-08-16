Жінка задушила чоловіка ремінцем сумки, щоб врятувати від арешту

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, жінку з пораненнями знайшли вчора, 15 серпня, на березі Ісаковського водосховища. Поряд з нею лежав труп чоловіка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група і “швидка допомога”.

За свідченнями жінки, яка вижила, вона та її коханий вирішили покінчити життя самогубством через те, що на нього було заведено кримінальну справу за крадіжку мобільного телефону.

«Чоловік був раніше судимий, тому відповідальності за злочин йому було не уникнути, а закохані не хотіли розлучатися. 13 серпня вони взяли мінімум необхідних речей і виїхали на Ісаківське водосховище, де ночували на березі. А вранці 15 серпня, написавши передсмертну записку, жінка задушила чоловіка ремінцем від сумки, після чого завдала собі кілька ударів ножем в шию і живіт. Її врятували дачники, які проходили неподалік, вони викликали “швидку допомогу” і міліцію», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що жінка зараз на пенсії, а раніше працювала медсестрою в реанімації.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Жінка перебуває в лікарні в стані медикаментозної коми. Після того, як її стан стабілізується, вирішуватиметься питання про обрання їй запобіжного заходу.

Ведеться слідство.