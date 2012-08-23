Суддя спіймався з другим "траншем" хабаря

Як повідомляє прес-група Управління СБУ в Полтавській області, суддю затримали співробітники СБУ і Генеральної прокуратури при одержанні другої частини хабара (3 тис. дол.).

Всього він вимагав 3,5 тис. дол. – за винесення рішення на користь одного з комерційних підприємств. Першу частину суми (4 тис. грн) йому передали раніше, і за цим фактом 15 серпня Генпрокуратура порушила стосовно судді кримінальну справу за статтею 368 (частина 3).

Слідство триває. Підслідному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.