Суддя спіймався з другим "траншем" хабаря
03:01, 23 серпня 2012Суспільство
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Суддю Полтавського господарського суду затримано співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури під час одержання хабара.
Суддю Полтавського госпсуду затримали із другим "траншем" хабара
Як повідомляє прес-група Управління СБУ в Полтавській області, суддю затримали співробітники СБУ і Генеральної прокуратури при одержанні другої частини хабара (3 тис. дол.).
Всього він вимагав 3,5 тис. дол. – за винесення рішення на користь одного з комерційних підприємств. Першу частину суми (4 тис. грн) йому передали раніше, і за цим фактом 15 серпня Генпрокуратура порушила стосовно судді кримінальну справу за статтею 368 (частина 3).
Слідство триває. Підслідному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.
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