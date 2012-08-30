Справи двох повстанських лідерів досі залишаються таємними в СБУ

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

За даними центру, Окружний адміністративний суд Києва зафіксував відповідну мирову угоду між Галузевим державним архівом Служби безпеки України та громадським активістом Тарасом Шамайдою.

У ЦДВУ нагадують, що у листопаді минулого року Т.Шамайда звернувся до Галузевого державного архіву СБУ з проханням надати можливість ознайомитися в читальному залі архіву з оперативно-розшуковими справами на відомі історичні постаті П.Федуна «Полтаву» та Т.Боровця «Бульбу». Але йому було відмовлено, посилаючись на «наявність конфіденційної інформації». Після цього Т.Шамайда звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з проханням визнати дії архіву СБУ протиправними та зобов’язати надати йому можливість ознайомитися в читальному залі із цими документами.

ГДА СБУ запропонував підписати мирову угоду про врегулювання спірних правовідносин, яка 29 серпня під час судового засідання була підписана сторонами. У ній, зокрема, зазначається, що «ГДА СБУ зобов’язується завершити опрацювання решти документів зі згаданих справ та розмістити їх електронні копії в читальному залі до 1 грудня 2012 року з метою надання доступу заявнику».

У Центрі досліджень визвольного руху називають перемогою сьогоднішню угоду й обіцяють уважно спостерігати за подальшим розвитком подій та виконанням ГДА СБУ взятих зобов’язань.