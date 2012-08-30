Форум на тему: „Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків та ДПС”.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПРЕС – СЛУЖБА

До уваги журналістів!

АНОНС

31 серпня 2012 року відбудеться Всеукраїнський форум на тему: „Послідовні кроки назустріч бізнесу. Партнерські відносини між платниками податків та державною податковою службою”.

У форумі візьмуть участь Голова ДПС України Олександр Клименко, президент УСПП Анатолій Кінах, представники Уряду, органів державної влади, дипломатичного корпусу та представники бізнесових кіл з усіх регіонів країни.

Захід розпочнеться об 11.00 у приміщенні Київського міського будинку вчителя (м. Київ, вул. Володимирська, 57).

Перед початком заходу о 10.40 заплановано підхід до преси Голови ДПС України Олександра Клименка.

З приводу акредитації журналістів звертатися за тел. 247-81-55, 272-51-28 до 18.00 30 серпня 2012 року.