На Волині селяни перекрили трасу, вимагаючи повернути борги за молоко

Півтори сотні селян на Волині сьогодні перекрили міжнародну автомагістраль Київ- Варшава, бо молокозаводи за здане селянами молоко не платять уже кілька місяців.

Люди вимагали повернути гроші. Це не перша їхня акція протесту, але успіхів вони не приносили, пише ТСН.

Селяни уже навіть штурмували офіс місцевого губернатора Бориса Климчука.

Та, попри його обіцянки, справа з місця не зрушила. Жодного впливу на молочних магнатів, які заборгували мільйони гривень, селяни не відчули. Окрім того, звернутися до суду за своїми грошима люди теж не можуть. Ніякої угоди із закупівельниками молока вони не укладали.

Яким чином повернути гроші люди не знають.

Влада відбувається порожніми обіцянками. "Особисто я декілька разів звертався, на жаль влада каже що це не наші проблеми, а проблеми заготівельників молока… вони цілком відмежовуються", - повідомив депутат Волинської облради Анатолій Грицюк.

Та й за сьогоднішню акцію селяни можуть постраждати - керівник районної міліції, який знаходиться поруч, в руках тримає кримінальний кодекс. Його підлеглі збирають пояснення. На питання чи будуть відкриватися карні справи на мітингувальників, представник міліції відповів, що все буде вирішуватись за зібраними матеріалами.

З акції протесту люди розійшлися ні з чим по обіді. Сьогодні уряд розпорядився, щоб закупівельні ціни на молоко були не нижчими, ніж 2,2 гривні. Проте для селян це мала втіха, коли навіть боргів вибити не можуть.