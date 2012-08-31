Київ визнали найдешевшим європейським містом для туристів

Експерти туристичного порталу Tripomatic розрахували, скільки днів турист зможе прожити в різних містах світу, якщо у нього в кишені всього 100 євро.

Почесне місце "Найдешевше місто в Європі" посів Київ – на ці гроші західні туристи можуть провести в українській столиці більш ніж чотири дні. Як зазначають автори дослідження, вартість однієї поїздки на венеціанській гондолі дорівнює 20 дням користування громадським транспортом у Києві.

Абсолютним лідером рейтингу став індійський Гоа, де на ці ж 100 євро можна прожити цілих 12 днів. За гроші, які доведеться витратити на один повноцінний обід в Осло, на Гоа можна добре харчуватися цілих три дні. А сума за один обід в Бангкоку приблизно дорівнюватиме склянці газованої води в Римі.

Загалом до списку потрапили 40 найбільш популярних у туристів міст світу, в яких автори дослідження порівнювали середні ціни на житло, їжу, і транспорт. На першому місці за дорожнечею - ісландський Рейк'явік, де на ці гроші мандрівник не зможе прожити навіть доби. Найдорожчим з пунктів витрат там стали транспорт (більше 30 євро) і "головна визначна пам'ятка" Blue Lagoon (35 євро). Їжа і готель - 23 і 20,35 євро відповідно.

Другим за вартістю став норвезький Осло, де найвищий мінімум цін за проживання. Ніч в Осло одній людині обійдеться мінімум в 30,07 євро. Крім того, норвезька столиця стала абсолютним лідером за цінами на їжу. Цей пункт перевершує показник Рейк'явіка майже удвічі - 42,38 євро в день. Не дозволили норвезькій столиці стати лідером цього сумнівного рейтингу мінімальні витрати на транспорт в 10,25 євро на день, а також вартість відвідування головної визначної пам'ятки міста Viking Ship Museum, що становить 8,15 євро. Останні два показники виявилися мінімальними серед трійки лідерів. В результаті на 100 євро туристу в норвезькій столиці можна провести не більше 1,11 дня.

Наступною з показником 1,2 дня йде італійська Венеція, розподіл витрат у якій виявився найбільш рівномірним. За ліжко там доведеться викласти не менше 20 євро, аналогічна і мінімальна ціна за транспорт. Квиток Venice museum pass обійдеться у 18 євро, а поїсти в знаменитому місті можна як мінімум за 25 євро. На п'ятому місці - Лондон з показником 1,28 дня. Далі на 8 місці розмістився Рим, в якому на 100 євро можна прожити 1,44 дня, а замкнув десятку Амстердам з показником 1,56 дня.

Цікаво, що Париж посів лише 13 місце. На думку експертів, на 100 євро там можна нормально прожити 1,67 дня. Приблизно такий же показник і у Москви (1,68), яка розташувалася на 15 місці. Першим містом, в якому туристові 100 євро вистачить більше, ніж на 2 доби, став Берлін (2,01), який посів 21 місце. 2,56 дня на ці гроші можна провести в Стамбулі (26 місце), а у Празі – майже три доби (29 місце), пише euromag.ru.