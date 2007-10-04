У Києві згоріла частина ринку біля станції метро «Лісова»

У Києві під час пожежі згоріла частина ринку «секонд-хенду» біля станції метро «Лісова».

Як повідомили УНІАН у пожежно-рятувальній службі м. Київ, повідомлення про пожежу на ринку ПП «Оптима-1», на вул. Мурманська, 8, біля станції метро «Лісова» надійшло сьогодні, 4 жовтня, о 3.21 год. до Головного управління МНС України в Києві.

Перші пожежно-рятувальні підрозділи були на місці вже через 6 хвилин. Вогонь на цей момент охопив близько 300 квадратних метрів ринку та швидко поширювався по торгівельним рядам, цьому сприяла велика горюча завантаженість торгівельних рядів та вітер. З`ясувалось, що горять торгівельні палатки з «секонд-хендом».

Пожежа була ліквідована о 5.05 год. В гасінні брали участь 14 відділень вогнеборців (близько 60 осіб) на основній та спеціальній техніці.

Внаслідок пожежі згоріли торгівельні місця та речі «секонд-хенду» ринку ПП «Оптима-1» на площі близько 500 квадратних метрів.

За словами охоронців ринку, о 3.15 вони побачили, як з однієї з яток виходить дим. Розрізали, щоб подивитись, після чого стався спалах через різкий доступ кисню. Через півхвилини величезна ятка була охоплена вогнем, який швидко поширювався.

Причину та збитки від пожежі з`ясовують фахівці. Під час пожежі ніхто з людей не постраждав.