На Дніпропетровщині відкрились дві нові сільські школи

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Зокрема, поряд зі 100-річним приміщенням колишньої початкової школи у селі Піщанка Новомосковського району зведено триповерхову школу загальною площею понад 4,5 тис. кв. м, розраховану на 525 учнів. При будівництві навчального закладу були використані сучасні енергозберігаючі матеріали та технології. Нова школа має спортивний комплекс і дитячий майданчик, а у відремонтованому старому приміщенні закладу відкрито вечірню школу, трудові майстерні і класи для занять образотворчим мистецтвом, музикою та співами.

Як заявив під час свята голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул, вперше за 100 років громади Піщанки і трьох довколишніх сіл - Ягідного, Соколового і Новоселівки отримали нову школу.

У селі Михайлівка Синельниківського району за парти новозбудованої школи сіли 200 дітей.

При школі створено найбільші у районі спортивний та актовий зали. Заклад має водонасосну станцію та мінікотельню. Загальна кошторисна вартість об’єкта - близько 29 млн грн. Михайлівська школа має аграрний профіль, передбачає підготовку учнів для сільськогосподарських робіт та поглиблене вивчення біології, ботаніки, аграрних дисциплін. Школі виділено 1 га землі. Наступного року біля школи буде висаджено фруктовий сад.

Усі учні та вчителі нових шкіл забезпечені безкоштовним підвозом на заняття шкільними автобусами, обладнаними GPS-навігацією і «тривожною кнопкою» для зв’язку з правоохоронними органами та управліннями освіти.