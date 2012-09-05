Один з учасників акції протесту в Луганську оголосив голодування

Учасник безстрокової акції протесту чорнобильців, що проходить під будівлею Луганської облдержадміністрації, Володимир Рєпін із Лисичанська сьогодні вранці оголосив голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень В.Рєпіна і ще п'ятьох чоловік з ініціативної групи запросили на розмову в облдержадміністрацію.

На сьогодні в наметовому містечку чорнобильців 11 наметів, а активна група протестуючих налічує 30 осіб.

Як заявляють учасники акції, «у п'ятницю до обладміністрації прибудуть делегації з усіх районів і міст області, орієнтовно - 500-800 чоловік».

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, в сквері біля будівлі Луганської облдержадміністрації чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту, встановивши наметове містечко. Учасники вимагають виконання ст.ст. 50,54 «чорнобильського» закону в повному обсязі.