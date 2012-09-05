Один з учасників акції протесту в Луганську оголосив голодування
Активна група протестуючих налічує 30 осіб.
Учасник безстрокової акції протесту чорнобильців, що проходить під будівлею Луганської облдержадміністрації, Володимир Рєпін із Лисичанська сьогодні вранці оголосив голодування.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень В.Рєпіна і ще п'ятьох чоловік з ініціативної групи запросили на розмову в облдержадміністрацію.
На сьогодні в наметовому містечку чорнобильців 11 наметів, а активна група протестуючих налічує 30 осіб.
Як заявляють учасники акції, «у п'ятницю до обладміністрації прибудуть делегації з усіх районів і міст області, орієнтовно - 500-800 чоловік».
Як повідомляв УНІАН, 4 вересня, в сквері біля будівлі Луганської облдержадміністрації чорнобильці розпочали безстрокову акцію протесту, встановивши наметове містечко. Учасники вимагають виконання ст.ст. 50,54 «чорнобильського» закону в повному обсязі.