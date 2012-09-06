«Язык» став регіональним у Луганську

Луганська міська рада на сесії в четвер прийняла рішення про реалізацію в місті положень закону "Про основи державної мовної політики", яке передбачає надання російській мові статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття рішення проголосували всі 58 депутатів міськради, що реєструвалися.

Як свідчить рішення, «грунтуючись на даних всеукраїнського перепису населення 2001 рік, згідно з яким більше 10% жителів Луганська вважають рідною російську мову і вільно володіють нею, згідно із Законом України «Про принципи державної мовної політики», прийняти рішення використовувати російську мову, як регіональну на території м. Луганська».

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Також прийнято інформувати територіальну общину Луганська про це рішення і рекомендувати Щастинській, Олександрівській міськрадам і Ювілейнинській селищній раді реалізувати заходи, пов'язані з реалізацією «мовного закону».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон ”Про принципи державної мовної політики”, що викликало хвилю протестів у всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а таку, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

Раніше статус регіональної російській мові надали Одеса, Севастополь, Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, а також Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська області і Крим.