Призначений в.о.ректора Ужгородського університету

Як передає кореспондент УНІАН, 7 вересня голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида представив колективу Ужгородського національного університету нового виконуючого обов’язки ректора.

Зі слів О.Ледиди, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України доктора технічних наук, професора, ректора Закарпатського державного університету Ф.Ващука призначено на посаду виконуючого обов’язки ректора Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 6 вересня.

Віталій Ніколайчук, який до цього виконував обов’язки ректора УжНУ, під час представлення нового керівника вишу повідомив, що йому запропонували посаду першого проректора.

Ф.Ващук повідомив, що першим його наказом на посаді стане мораторій на відрахування студентів за неуспішність. «Хай вчаться стільки років, скільки хочуть. Проте хай платять за повторні сесії гроші в казну нашого університету», - сказав Ф.Ващук.

До цього призначення 53-річний Ващук працював ректором Закарпатського державного університету.

Довідка УНІАН. Ужгородський національний університет заснований в 1945 році — найстаріший і найбільший вищий навчальний заклад Закарпатської області. В університеті 17 факультетів, в ньому навчається понад 12 тисяч студентів.