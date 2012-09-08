Завтра в Україні - до 20° тепла

Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 20° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 вересня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі окремі пориви 15-20 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 9-14°, на узбережжі Криму до 18°, вдень 21-26°; на решті території вночі 7-12°, вдень 15-20° (на високогір'ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°).

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У столиці без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.

8 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.