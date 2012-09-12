Швидкісний Hyundai здійснив пробну поїздку до Дніпропетровська

Як повідомили УНІАН у ПЗ, рух швидкісних електропоїздів категорії Інтерсіті+ на маршруті Київ-Дніпропетровськ-Київ планується відкрити з 1 жовтня.

Під час пробної поїздки швидкісного електропоїзда було випробувано ділянку від станції П’ятихатки-Стикова до Дніпропетровська, на якій завершується підготовка до початку швидкісного пасажирського руху. Залізничники перевірили динаміку електропоїзда, його взаємодію з колією і контактною електромережею.

Вартість робіт з підготовки ділянки Дніпропетровськ-П’ятихатки до руху швидкісних поїздів становитиме 113,155 млн. грн.

За інформацією ПЗ, на цей момент служби шляху дороги виконали на цій ділянці роботи на суму майже 77,545 млн. грн.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує до 20 вересня завершити всі роботи з модернізації напряму Київ-Дніпропетровськ, яким будуть пущені швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

План підготовки напряму Київ-Дніпропетровськ до організації швидкісного руху передбачає проведення робіт на території лінійних підрозділів Південно-Західної, Одеської та Придніпровської залізниць, при цьому основний обсяг буде виконано на території ПЗ.

На сьогоднішній день «Українські експреси» курсують з Києва до Донецька, Львова і Харкова.

Довідка УНІАН. Залізницями України під брендом «Український експрес» курсують швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem.

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.