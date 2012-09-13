Бойко: Україна будує плани, виходячи з «вчасно поданої заявки в Газпром»

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Ми направили їм заявку ще в терміни, зазначені у вимогах контракту – наприкінці липня. Й наші плани ми будуємо, виходячи з цієї заявки», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році й порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.