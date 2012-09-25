В українській армії скоротять 10 тисяч офіцерів

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

«На сьогодні маємо 35 тисяч офіцерів, з яких у перспективі плануємо залишити 25–26 тисяч. Кілька тисяч людей потраплять під звільнення у зв’язку з виходом на пенсію, всі інші будуть перерозподілені на інші посади за їхнім бажанням», – сказав він.

В.Замана зазначив, що «на вимогу Верховного Головнокомандувача нині переглядаються управлінські структури Збройних Сил України». «Це той напрямок, де можливо зменшити багатоступеневі управлінські процедури і, що не менш важливо, істотно зекономити державні кошти при загальному підвищенні ефективності управління військами”, - заявив начальник Генштабу. Щодо структури і чисельності ЗС України в найближчій та у віддаленій перспективі, генерал-полковник В.Замана підкреслив, що масштабні навчання, які проходили в минулому і позаминулому роках, виявили проблеми у взаємодії між видами Збройних Сил.

«В основу перспективної системи управління буде покладено міжвидовий принцип керівництва угрупованнями військ. Залишиться Генеральний штаб, до якого будуть структурно включені штаби видів Збройних Сил з певними завданнями і функціями, два оперативні командування і командування Військово-Морських Сил в Криму. Всі вони займатимуться спільною підготовкою Сухопутних, Повітряних та Військово-Морських Сил», – повідомив він.

Як підкреслив начальник Генштабу, основу нової армії складуть військові частини Сил постійної готовності (до 65% бойового складу), призначені для попередження чи швидкої ліквідації збройного конфлікту, охорони повітряного і підводного простору, прикриття важливих державних об’єктів. Сили резерву, призначені для нарощування сил постійної готовності, розгортання частин територіальної оборони в разі загрози масштабної агресії, становитимуть до 5% бойового складу.

Начальник Генштабу ЗС України підкреслив, що скорочення не торкнеться військовослужбовців бойових частин Військово-Морських Сил, авіації, механізованих і танкових військ, військ протиповітряної оборони. Натомість, офіцерський склад буде перерозподілений на вакантні посади, які є в цих частинах, у тому числі й з навчальних закладів, військкоматів тощо.