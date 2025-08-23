Також ця країна готова долучитися до розмінування Чорного моря та українських територій.

Туреччина може відправити своїх військових до України у разі підписання мирної угоди для недопущення повторення російської агресії. Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Туреччина може долучитися до держав, які надають Україні безпекові гарантії.

"Туреччина одна з понад 10 країн, які вже розглядають потенційно можливість відправки своїх військових до України як стабілізуючий фактор надання гарантій про неповторення агресії Росії у разі заключення мирної угоди", - зазначив Джелял.

За його словами, також ця країна готова долучитися до розмінування Чорного моря та українських територій.

"Я тільки вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, у нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря. Ми проговорювали про цивільне розмінування, тобто наших територій безпосередньо", - сказав Джелял.

За його словами, Туреччина і досі залишається одним з найкращих майданчиків для майбутніх переговорів на рівні делегацій і лідерів.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2025 року міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву щодо мирних переговорів України і Росії та можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, Фідан нагадав, що найближче до миру Росія і Україна підійшли під час переговорів у Стамбулі.

Він тоді заявив, що нібито Росія готова до третього раунду переговорів і що очікується відповідь України. При цьому наголошував, що немає жодних перешкод, щоб президент США Дональд Трамп, Путін, Зеленський і президент Туреччини провели зустріч.

